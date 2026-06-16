Yangın Tedbirleri Denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangın Tedbirleri Denetlendi

Yangın Tedbirleri Denetlendi
16.06.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Dalak, Baharlar Mahallesi'nde orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri inceledi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Baharlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanlar ve orman yollarında incelemelerde bulundu. Yangın riskine karşı alınan tedbirleri yerinde denetleyen Dalak, hazırlıkların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ile birlikte Baharlar Mahallesi'nde orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde Şeyhdavutlar ve Karacaali mahallelerinde orman yangınlarına yönelik alınan önlemleri denetleyen Kaymakam Dalak, bu kez Baharlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanlar ve ulaşım yollarında incelemelerde bulundu. Yangınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Orman İşletme Şefi Emin Şıvka'dan bilgi alan Dalak, ekiplerin hazırlık durumunu değerlendirdi.

İncelemeler sırasında yangın anında müdahaleyi hızlandıracak orman yolları, su havuzları ve kritik noktalardaki tedbirler gözden geçirildi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, yangın sezonuna yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Yangınlara karşı ekiplerimiz hazır durumda. Su havuzlarımız dolu, orman yollarımızın bakım ve düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca yüksek kesimlerde meydana gelebilecek yangınların ekiplerimize hızlı şekilde ulaştırılması için gerekli tüm tedbirleri aldık." dedi.

Kaymakam Halil Dalak da orman yangınlarının önlenmesinde erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, alınan tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın Tedbirleri Denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nda uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisinin babasını silahla vurdu Beyoğlu'nda uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisinin babasını silahla vurdu
Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade
Tuvalete giren kadının üzerine bina çöktü O anlar kamerada Tuvalete giren kadının üzerine bina çöktü! O anlar kamerada
Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var
Polis kovalamasında yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı Polis kovalamasında yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

08:00
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi’ne operasyon 27 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı
07:48
Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti
Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti
07:36
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
06:54
Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler: Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok
05:21
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 08:44:42. #7.13#
SON DAKİKA: Yangın Tedbirleri Denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.