Yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

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Batman'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan yangın tüpü içerisine zulalanmış 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan ihbar üzerine çalışma başlattı. Otomobili takibe alan ekipler, durdurdukları araçta dedektör köpek İka ile yapılan aramada yangın tüpünün içinde 1 kilogram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan sürücü ve yolcu hakkında emniyet işlemleri devam ediyor.

15.05.2024 21:25
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Yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

BATMAN - Batman'da durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle yapılan aramada bagajda bulunan yangın tüpü içerisine zulalanmış 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan ihbar doğrultusunda çalışma başlatıldı. Van'dan Batman'a gelen bir otomobili takibe alan ekipler, durdurdukları otomobilde dedektör köpek İka ile otomobilin bagaj kısmında yaptığı aramada yangın tüpünün içinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ile beraberindeki yolcunun emniyet işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Narkotik, Batman, İKA, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika
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