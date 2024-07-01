Yangın uyuşturucu serasını ortaya çıkardı: 1 tutuklama - Son Dakika
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Yangın uyuşturucu serasını ortaya çıkardı: 1 tutuklama

Adana'da çıkan bir yangında, şahsın apartman dairesinde kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu serası ortaya çıktı. Polis, olay yerinde 6 kilo 644 gram esrar ve 4,5 gram kokain ele geçirdi. 21 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

01.07.2024 18:58
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Yangın uyuşturucu serasını ortaya çıkardı: 1 tutuklama

ADANA - Adana'da apartman dairesinde yangın çıkınca şahsın iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu serası kuruduğu ortaya çıktı. Eve gelen polis daha sonra kurutulmaya bırakılan 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 21 yaşındaki genç ise tutuklandı.

Olay, 27 Haziran günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre itfaiye ekipleri bir apartman dairesinde yangın ihbarını aldı. Ekipler olay yerine gelip yangına müdahale ederken uyuşturucu serası ile karşılaştı. Ekipler hemen durumu polise bildirdi. Serada küçük çapta çıkan yangını ise söndürdü.

Ardından bölgeye gelen polis ekipleri, iklimlendirme sistemi ile kurulan uyuşturucu serasında yetiştirilen 6 kilo 644 gram esrar ele geçirdi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma ekipleri evde kiracı olan Buğra Şahincan U. ve A.Y.Ö.'yü yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Buğra Şahincan U. Çukurova araştırma polisleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, Olaylar, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın uyuşturucu serasını ortaya çıkardı: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın uyuşturucu serasını ortaya çıkardı: 1 tutuklama - Son Dakika
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