Yangına Müdahalede Kahraman İtfaiye Eri

Herkesin kaçtığı yere onlar koşuyor... Yangına müdahale anı, itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta bir metruk binada çıkan yangına müdahale anları, itfaiye personelinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sivas'ta İstiklal Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, söndürme ve soğutma çalışmasına başladı. Zamanla yarışan ekiplerin alevler ve dumanla mücadelesi, bir itfaiye erinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını tamamladı.