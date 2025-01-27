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Yangında Anne Hayatını Kaybetti

Yangında Anne Hayatını Kaybetti

Denizli'de soba yangınında 1 yaşındaki bebeğini pencereden atan anne alevler içinde kaldı.

27.01.2025 21:44
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Denizli'de sobadan çıkan yangında iki çocuğun yardım istemek için çıktığı daireyi bir anda alevler sardı. Kapı önündeki kanepenin de tutuşması nedeniyle daireden çıkamayan anne 1 yaşındaki bebeğini pencereden atarak kurtarırken, kendisi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4. kattaki dairede oturan Suriye uyruklu ailenin evinde sobadan yangın çıktı. Bir anda evi saran alevlerin arasından kurtulan K.J. (7) ve kardeşi F.J. (9), daireden çıkarak yardım istemek için aşağıya indi. Yangını söndürmeye çalışan anne Esraa Alalo (26) ise, söndüremeyince yatak odasında uyuyan 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi de alarak daireden çıkmak istedi. Daire girişindeki kanepenin tutuşması nedeniyle dışarı çıkamayan anne, hızla evi saran alevler nedeniyle yatak odasına sığındı. Esraa Alalo, aşağıda bekleyen vatandaşlardan yardım istedi.

4. kattan bebeğini attı, kendisi kurtulamadı

Sokaktaki vatandaşların battaniye açtığını gören Esraa Alalo, 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi battaniyeye sardıktan sonra battaniyetinin üzerine attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sırtında ve bacağında yanıklar oluşan 1 yaşındaki A.J.'ye müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri daireyi saran alevleri kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak içeride bulunan Esraa Alalo'yu kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde Esraa Alalo, yatak odasında pencere önünde ölü bulundu. Evdeki soğutma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme, itfaiye ve cumhuriyet savcısı tarafından incelemeler yapıldı. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenerek baygınlık geçiren kadının bu nedenle kendisini kurtaramadığı değerlendirilirken, vücudunda yanıklar oluşan 1 yaşındaki bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz olay yerine gelen tekstil işçisi baba Abdulbasett Jebbi (36) ise gözyaşlarına hakim olamadı. Çaresiz baba, eşinin cansız bedeninin çıkarılmasını beklerken yakınları tarafından teselli edildi. Yapılan incelemelerin ardından Esraa Alalo'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya tanık olan Ahmet Sevim, "Bir çocuk gelip, 'Yetişin yangın var' dedi. Çocuk bağırdıktan sonra bir anda alevler görünmeye başladı. Pencerede bir tane kadın çocuğunu battaniyeye sarmıştı. Aşağıdakiler kadına çocuğu atmasını söylüyordu. Çocuğu atacağı sırada baygınlık geçiriyor. Kadın içeriye düşünce çocukta aşağıya düşüyor. Aşağıda çocuğu tuttular" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangının kesin çıkış sebebinin bilirkişi heyeti tarafından hazırlanacak raporla netlik kazanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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