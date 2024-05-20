Yangında arıları telef olan arıcı çaresizce yanan kovanlarını izledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yangında arıları telef olan arıcı çaresizce yanan kovanlarını izledi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, arıcı Mahmut Kaya'nın 150 bin TL'nin üzerinde maddi zararı oldu. Yangın sonucunda birçok kovan zarar görürken, binlerce bal arısı telef oldu. Arıcı, durumu jandarmaya bildirdi ve yardım bekliyor.

20.05.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangında arıları telef olan arıcı çaresizce yanan kovanlarını izledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 150 bin TL'nin üzerinde zararı olduğunu belirten arıcı, çaresiz bir şekilde yanan kovanlarını izledi.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesinde meydana geldi. Arıcı Mahmut Kaya, geçtiğimiz hafta arı üretimi yapmak üzere 60 arı kovanını, belirlenen arazi üzerinde kurulumunu yaptı. Arı kovanlarının bulunduğu bölgede, iddiaya göre sarhoş oldukları bildirilen kişi veya kişiler kuru otların bulunduğu araziyi ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kovanların bulunduğu bölgeye sıçradı. Yangında çok sayıda kovan zarar görürken, binlerce bal arısı ise telef oldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Maddi zarara uğradığını belirten arıcı Mahmut Kaya, "Geçen hafta bulunduğum bu araziye arılarımı getirdim. Şu an 150 bin TL'nin üzerinde maddi zararım var. Komşularımın söylediğine göre aşağı tarafta 4 sarhoş araziyi ateşe verip gitmişler. Ben araziyi ateşe veren kişileri tanımıyorum. Jandarmaya durumu bildirdim, gelip inceleme çalışmaları yapıp, tutanak tuttular. Yangın sonrası itfaiye ekipleri gelip söndürmüşler. Ben şu an çaresiz bir durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bana bir destek olursa bu mesleğimi sürdürmeye çalışırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mahmut Kaya, Şanlıurfa, Suruç, Hayvan Hakları, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında arıları telef olan arıcı çaresizce yanan kovanlarını izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında arıları telef olan arıcı çaresizce yanan kovanlarını izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement