Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Cenazesi Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Cenazesi Teslim Edildi

Geniş Video İzle

İzmir'de devrilen elektrikli soba nedeniyle yangında ölen 5 kardeşin cenazesi yakınlarına verildi.

12.11.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki yangın faciasında ölen 5 kardeşin cenazesi teslim alındı

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, en küçüğü 1, en büyüğü ise 5 yaşında olan ve hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut(1), Masal Işık(2), Aslan Miraç(3), Funda Peri Akcanve Fadime Nefesadlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğarken, babanın hırsızlık suçundan dolayı cezaevinde olduğu, annenin ise hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu belirtilirken, 5 kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kardeşlerin cenazeleri amca Hasan Akcan ile Hüseyin Akcan'a teslim edildi.

Selçuk'ta defnedilecekler

Amcalar tarafından alınan cenazeler, Selçuk'a götürülecek. İlçede bulunan Tahsin Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 5 kardeşin cenazesi, Eski Acarlar Mezarlığı'nda defnedilecek. Cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan'ın da cezaevinden izinli çıkarılarak cenazeye katılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mahkeme, 3-sayfa, Otopsi, Selçuk, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Cenazesi Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:18:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Cenazesi Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.