Yangında İHA muhabiri ve İtfaiye Daire Başkanı yaralandı - Son Dakika
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Yangında İHA muhabiri ve İtfaiye Daire Başkanı yaralandı

Yangında İHA muhabiri ve İtfaiye Daire Başkanı yaralandı
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde devam eden yangında kötü haber geldi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde devam eden yangında kötü haber geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Nazım Ergelen, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan ile 2 itfaiye ve 1 orman personeli yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ani olarak şiddetini arttıran rüzgar yangını da körükledi. Yangın alanında müdahalede bulunan bir su tankeri alevlerin arasında kalınca, itfaiye personelinin düşerek ayağını kırması sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Nazım Ergelen ile olay yerinde bulunan İhlas haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan itfaiye personeline yardım için koştu. Alevlerin sıcaklığı ile aracın turbosunun patlaması sonucu Ergelen ve Aydoğan'ın vücudunda 2. derece yanıklar oluştu. Olayda ayrıca bir orman personeli ve bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. Yaralananlar ilk olarak Ayvalık Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde sevk edildi.

Vali Ustaoğlu da yaralıları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek şifalar diledi. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Aydoğan, yangının ilk gecesinde Tıfıllar kırsal mahallesinde çektiği görüntüler ile yangının büyüklüğünü gözler önüne sermiş, yanan binaları görüntülemişti.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Acil Durum, Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Gömeç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında İHA muhabiri ve İtfaiye Daire Başkanı yaralandı - Son Dakika

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