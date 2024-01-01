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Yangında mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan bir genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, evin 2. katında mahsur kalan genci kurtararak yangınla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Yangında mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı
01.01.2024 - 23:03,
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Yangında mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1. Uludağ sokakta bulunan 2 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. Evin 2. katında mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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