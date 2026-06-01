Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
01.06.2026 21:09
İnebolu'da villada çıkan yangında 81 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üç katlı villada çıkan yangın sırasında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Evrenye-Ayvat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timuçin Ölçer'e ait üç katlı villada, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen 81 yaşındaki R.Ö., mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan R.Ö., ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ö., İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üç katlı villada çıkan yangın ise ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, villada büyük oranda hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

