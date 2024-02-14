Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı: 1'i bebek 9 kişi dumandan etkilendi
Apartmanın 4. katı alev alev yandı
Uykudan uyanan apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın 4. katı alevlere teslim oldu. Dumanlar arasında mahsur kalan 1'i bebek 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Karadenizliler Mahallesi Ünlü Pınar Caddesi'ndeki Jasmin Country Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler dairenin büyük bir kısmına sirayet etti. Apartman dumanla doldu. Yangına uykuda yakalanan ve dumanların arasında mahsur kalan apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
1'i bebek 9 kişi dumandan etkilendi
Dumanların arasında mahsur kalan 1'i bebek 9 kişi teleskobik merdiven vasıtasıyla kurtarıldı. İtfaiye erleri apartmanın camlarını kırarak dumanı tahliye etti. Ekiplerce apartman sakinlerini dışarıya çıkartılırken, yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yangın sebebiyle apartmanın 5. katındaki dairenin dış cephesinde de hasar oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
"Ateş ve patlamalar gördüm"
Jasmin Country Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cevher, "Komşuların bilgi vermesiyle olay yerine intikal ettim. Geldiğimde evin içinde çok yoğun sis, ateş ve patlamalar gördüm. İtfaiyemiz hızlı ve başarılı bir şekilde müdahale etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine apartman sakinleri olarak teşekkür ediyoruz" dedi.
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