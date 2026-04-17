Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu - Son Dakika
Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu

Tokat\'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu
17.04.2026 07:26
Tokat\'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında komşusuna yardım etmek için eve giren Zübeyde Şimşek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde komşusunun evinde çıkan yangında yardım etmek için içeri giren komşusu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 12 Nisan tarihine İlçeye bağlı Melikgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan S. G.'ye ait iki katlı evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek durumu kontrol etmek için evin arka kapısını kırıp, içeri girerek ev sahibine yardım etmek istedi. 

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Evde bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine yoğun dumanın bulunduğu yapıya giren itfaiye ekipleri, yaptıkları aramada baygın haldeki komşu Zübeyde Şimşek'e ulaştı. Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde Şimşek daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi. Şimşek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Niksar, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Tokat'ta yangından komşusunu kurtarmak isterken canından oldu - Son Dakika
