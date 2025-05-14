Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında evde bulunan yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Başal ile eşi Fatma Başal'ın yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin bulunduğu evin camını kırarak içeriye girdi. Evde meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.