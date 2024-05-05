Yangından geriye sadece 120 lirası ve 7 köpeği kaldı - Son Dakika
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Yangından geriye sadece 120 lirası ve 7 köpeği kaldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, kumbara olarak kullanılan pet şişedeki 120 TL zarar görmedi. Ev sahibi Mehmet Alataş'ın tek tesellisi ise 7 köpeğin yangından etkilenmemesi oldu. Alataş, köpeklerin kendisi için dünyası olduğunu belirterek, 'Çok şükür köpeklere bir şey olmadı, onlar benim dünyam' dedi.

05.05.2024 22:05
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Yangından geriye sadece 120 lirası ve 7 köpeği kaldı

İki katlı evi ve eşyaları küle döndü: "Çok şükür köpeklere bir şey olmadı, onlar benim dünyam"

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, kumbara olarak kullanılan pet şişedeki 120 TL zarar görmedi. Maddi kayıp yaşayan ev sahibinin tek tesellisi ise "Onlar benim dünyam" dediği 7 köpeğin yangından etkilenmemesi oldu.

Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Alataş'a ait iki katlı ahşap evde gece saatlerinde yangı çıktı. Dumanları fark eden Alataş yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti, vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, evde soğutma çalışması yaptı. Ev ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Alataş'ın kumbara olarak kullandığı ve bir miktar para biriktirdiği pet şişe zarar görmedi. Şişenin içerisinde toplamda 120 TL olduğu öğrenildi. Tüm evi ve eşyaları küle dönen Alataş'ın tek tesellisi ise beslediği 7 köpeğin yangın sebebiyle zarar görmemesi oldu.

Gece saatlerinde uyuduğu sırada koku duyduğunu söyleyen Mehmet Alataş, "Dışarıya çıktım. Dışarıda bir şey olmadığını görünce yeniden içeri girdim ve tavanda hafif bir duman fark ettim. Ateşi gördüm. Kesim motoru ile çatıdaki ahşap parçasını kestim. Yangın söndürme tüpleri de vardı. İkisi de doluydu. Yangını söndürmemde tüpler çok etkili oldu" dedi.

Yangında eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ancak kumbara olarak kullandığı pet şişesinin yanmadığını ifade eden Alataş, "Mutfak dolabının altında duruyordu. Herhalde mutfak dolabı yanmasını engellemiş. Elime geçen bozuk paraları biriktiriyordum. Paralarım yandı, hiç param kalmamıştı" diye konuştu.

"Onlar benim dünyam"

Mehmet Alataş, bahçesinde 7 köpek beslediğini de belirterek, "Köpeklerin her gün yemeklerini, sularını veririm. Bu memlekette herkes bilir. Bunlar benim çocuklarımdır. Çok şükür köpeklere bir şey olmadı. O zaman çok üzülürdüm. Onlar benim dünyam, her şeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Göynük, Bolu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangından geriye sadece 120 lirası ve 7 köpeği kaldı - Son Dakika

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