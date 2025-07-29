Yangından Korunma Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından personele yönelik binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince, yangına yönelik genel bilgilendirme ve tatbikat yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliğinde yangından korunma, yangının söndürülmesi, ekip personeli ile binadaki diğer görevliler tarafından yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında yangın eğitimi verilmiş akabinde haberli tahliye tatbikatı ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Eğitim ve tatbikat sonucunda İtfaiye Ekip Personelleri ile diğer personele; yanma ve yangın, Yangına sebep olacak faktörler, yangın türleri, Yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri, Yangın söndürme cihazları ve kullanımı, başlangıç esnasındaki yangınları söndürme, yangın türüne göre uygun olan yangın söndürme cihazlarını kullanma ve yangın anında acil durumda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verilerek bilgi ve becerilerinin artması sağlandı. - ERZURUM