Yanlış Kan Verme Cezası: 6 Ay Meslekten Men - Son Dakika
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Yanlış Kan Verme Cezası: 6 Ay Meslekten Men

Yanlış Kan Verme Cezası: 6 Ay Meslekten Men
17.07.2026 11:57
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Nevşehir'de hemşire, yanlış kan vererek hastanın ölmesine neden olmaktan 6 ay meslekten men edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 2023 yılında yanlış kan verdiği hastanın ölmesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan hemşirenin, yeniden yargılama sonucunda 6 ay meslekten men edilmesine karar verildi.

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y.'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı yeniden ele alarak duruşma gerçekleştirdi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme; sanık hemşire hakkında 6 ay süreyle hemşirelik mesleğini icra etmekten yasaklanmasına ve adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

Olay

2023 yılı Ağustos ayında Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, kırık bacağından ameliyat olan Emine Ekinci (75), ameliyat sonrası ortopedi servisine alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale serviste yapıldı. Emine Ekinci daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Nevşehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış Kan Verme Cezası: 6 Ay Meslekten Men - Son Dakika

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