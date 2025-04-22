Yapımcı Timur Savcı\'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat\'a TRT seçenek sundu

Yaptığı boykot paylaşımı sonrası oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Oyuncu, o günden bu yana sessizliğini korurken, Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı, Aybüke Pusat'ın kadro dışı kalması hakkında ilk kez konuştu.

"BİZİM DE SON DAKİKA HABERİMİZ OLDU"

Savcı, "TRT'nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler" dedi.

"TRT SÖZLEŞMELERİ ÖZEL SÖZLEŞMELERDİR"

Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT'ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı "olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın" diyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar, bu devletin kanalı. Herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir, önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok."

Aybüke Pusat

"EKSTRA BİR 'MAĞDUR' DURUMU OLUŞTURUYORLAR"

Aslı Şafak'ın "Aybüke'ye başka bir dizide rol verir misiniz?" sorusuna cevap veren Yapımcı Timur Savcı, "Bizim Aybüke'yle sıkıntımızın olması için hiçbir sebep yok. Aybüke'nin gideceği dönemde bile bütün ekiple ve oyuncuyla konuşup onların duyguları ve ne yapmak istedikleriyle ilgili o süreçleri yönettik. Aybüke de bizim yıllardır çalıştığımız, daha önce Söz adlı dizimizde de çalıştığımız gayet başarılı iyi bir oyuncu. Hala görüşüyoruz, hala ofisimize gelip gidiyor. Ama insanlar ekstra bir mağdur durumu oluşturuyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu TRT'nin doğal olarak tercihi ve iktisadı buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok hayat böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

"TRT AYBÜKE'YE SEÇENEK SUNDU"

Yapımcı Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: "Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT Aybüke'ye seçenek de sundu. Amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı, TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler."

"BU KAVGADA TARAF DEĞİLİM"

Yapımcı Timur Savcı, "Sosyal medya şöyle bir şey, bir takım oradan kahramanlar çıkarmaya, bir takım öcüler çıkarmaya çalışıyorlar ama er geç gerçekler anlaşılır. Bu kimsenin haklı çıkamayacağı bir konu. Ben bu kavgaların bir parçası olarak görmüyorum. Türkiye'de 7-8 kanal var ya ben 8 kanala iş yapıyorum. Benim çalışmadığım bir yer yok ben bir taraf değilim" dedi.