Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu - Son Dakika
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Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu

Yapımcı Timur Savcı\'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat\'a TRT seçenek sundu

'Boykot' çağrısının ardından TRT ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat, sessizliğini koruyor. Dizi kanadından ise ilk kez açıklama geldi. Yapımcı Timur Savcı, oyuncunun diziden çıkarılış sürecine değindi ve ''TRT Aybüke'ye seçenek sundu fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı'' dedi.

22.04.2025 07:40
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Yaptığı boykot paylaşımı sonrası oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Oyuncu, o günden bu yana sessizliğini korurken, Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı, Aybüke Pusat'ın kadro dışı kalması hakkında ilk kez konuştu.

"BİZİM DE SON DAKİKA HABERİMİZ OLDU"

Savcı, "TRT'nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler" dedi.

"TRT SÖZLEŞMELERİ ÖZEL SÖZLEŞMELERDİR"

Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT'ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı "olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın" diyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar, bu devletin kanalı. Herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir, önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok."

Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Aybüke Pusat

"EKSTRA BİR 'MAĞDUR' DURUMU OLUŞTURUYORLAR"

Aslı Şafak'ın "Aybüke'ye başka bir dizide rol verir misiniz?" sorusuna cevap veren Yapımcı Timur Savcı, "Bizim Aybüke'yle sıkıntımızın olması için hiçbir sebep yok. Aybüke'nin gideceği dönemde bile bütün ekiple ve oyuncuyla konuşup onların duyguları ve ne yapmak istedikleriyle ilgili o süreçleri yönettik. Aybüke de bizim yıllardır çalıştığımız, daha önce Söz adlı dizimizde de çalıştığımız gayet başarılı iyi bir oyuncu. Hala görüşüyoruz, hala ofisimize gelip gidiyor. Ama insanlar ekstra bir mağdur durumu oluşturuyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu TRT'nin doğal olarak tercihi ve iktisadı buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok hayat böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

"TRT AYBÜKE'YE SEÇENEK SUNDU"

Yapımcı Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: "Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT Aybüke'ye seçenek de sundu. Amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı, TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler."

"BU KAVGADA TARAF DEĞİLİM"

Yapımcı Timur Savcı, "Sosyal medya şöyle bir şey, bir takım oradan kahramanlar çıkarmaya, bir takım öcüler çıkarmaya çalışıyorlar ama er geç gerçekler anlaşılır. Bu kimsenin haklı çıkamayacağı bir konu. Ben bu kavgaların bir parçası olarak görmüyorum. Türkiye'de 7-8 kanal var ya ben 8 kanala iş yapıyorum. Benim çalışmadığım bir yer yok ben bir taraf değilim" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Osman YILMAZ:
    trt niye yandaş sürekli savunuyor o zaman devlet kanalı ise ? ? 118 137 Yanıtla
  • 798006:
    iktidarı övseydi sarayda görevlendirilirdi.TRT zaten iktidar borazancısı.Haberlerde falan hiç tarafsız değil. 103 120 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Yürü git ancak Akp lileri kandırırsınız karaktersiz bizim vergilerimizi alıyorsunuz başkasının lafıyla hareket ediyorsunuz benim vergim haram olsun 84 115 Yanıtla
  • Seçkin Tataroğlu:
    İyi oldu, demek ki oynadığı rolü inanarak oynamamış. Herkese nasip olmaz o rol. 104 75 Yanıtla
  • 155168:
    kendi oynadığı ekmek kazandığı diziyi seyretmeyin demiş 78 37 Yanıtla
  • Sedat Avcı:
    HEM OYNUYOR HEMDE İZLEMEYİN DİYOR GERÇEKTEN BU KADAR APTALLIK OLMAZ 79 32 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    ben trt’de sadece makarna reklamlarını izliyorum. 39 46 Yanıtla
  • 6490203:
    seçenek bizim düşüncelerimiz söyle 39 42 Yanıtla
  • [email protected]:
    Tam bir yalaka. Kazandığım paraya bakarım diyor. Yanlışları dile getirmem, beni ilgilendirmez diyor özetle. Oysa TRT devlet kanalı olmadı gerekirken parti kanalı olmuş. Sadece bir partinin ve belli zümrenin reklamını haberini yapar hale gelmiş. TRT ye katkı payı tüm vatandaşlardan alınıyor. Devlet kanalı tüm ülkede olan biten her şeyi tarafsız ve yorumsuz haber yapar. İstanbulda onca şey oldu, mitingler yapıldı, masum gençler dövüldü, mermi ve biber gazına boğuldu TRT haber bile yapmadı? Oysa canlı vermesi gerekirdi.. 30 39 Yanıtla
  • taner taner:
    Bu dünyada namussuza bas eymek olurmu 19 14 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Adaletiniz batsın hani özgürlük, demokrasi 13 15 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ülkede adalet yok adalet sadece gücü olana iktidarda olana. HSYK diye bir kurum var değil mi hakim savcı yüksek kurulu. Bu kurumun 13 üyesi var biri adalet bakanı diğeri bakan yardımcısı diğer 4 tanesi cumhurbaşkanı atıyor geriye kalanlar da mecliste çoğunluğu olan parti tarafından seçiliyor yani AKP den. Şimdi bu yargı nasıl tarafsız olur nasıl bağımsız olur söyleyin bana aktroller. Neyi savunduğunuzun farkında bile değilsiniz. Adalet koskoca bir ülkede sadece bir kişinin elinde sopa olmuş haberiniz yok. 13 15 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Peki sizce TRT tek taraflı yayın yapmıyorumu herkes biliyor bunu çocuğa sorsan bilir adı üstünde devlet kanalı böyle bir madde koymaması lazım şart koşamaz meşem demokrasi var herkes görüşünü sunması lazım açıkça 10 16 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Yanlis trt devletin deyil halkin televizonu 4 2 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    TRT Yİ YANDAŞI SAVUNMAKLA İTHAM EDEN DANGALAK SÜRÜLERİNE İTAFEN ULUSAL KANAL OLMASA DOĞRUYU NERDEN ÖĞRENECEKSİN FOX DENE AMERİKAN UŞĞI KANALDANMI DOĞRU ÖĞRENMEK BAZILARINI İŞİNE GELMEDİĞİNDEN YANDAŞI SAVUNMAK DİYE İFTİRA ATIYOLAR 0 1 Yanıtla
  • Güney Aydın:
    ne andavallar var ya ulan halk tv de chpyi eleştiren moderatörün işine son verilde ne bekliyorsunuz iktidar chp olsa trt onun emrinde olacak neye şaşırıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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