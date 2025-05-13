Yaralı Şahin Elazığ'da Tedavi Altına Alındı

Elazığ'da yaralı şahin tedavi altına alındı
ELAZIĞ - Elazığ'da yaralı halde bulunan şahin, koruma ve tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre DSİ lojmanlarında yerde uçamayan bir şahini göre vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahini alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
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