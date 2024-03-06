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Yaralıya ilk müdahale doktor belediye başkan adayından

Adana'nın Yüreğir ilçesine meydana gelen trafik kazasında yaralı şahsa ilk müdahaleyi doktor belediye başkan adayı yaptı

ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesine meydana gelen trafik kazasında yaralı şahsa ilk müdahaleyi doktor belediye başkan adayı yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana geldi. Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar, Kışla Mahallesi esnaf gezisi sırasında bir motosikletli kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Bu durumu gören Nacar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekibi gelene kadar yaralıya müdahaleye devam edip görevliler geldiğinde yaralı hakkında bilgi verdi.

Nacar, "Yağmurlu havalarda kayganlaşan yollarda tedbirli olalım. Kışla Caddesi üzerinde yaşanan bir trafik kazasıyla karşılaştığımız motosiklet sürücüsü hemşerimize ilk müdahalesini yapıp sağlık ekiplerimize teslim ettik. Kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum" dedi.