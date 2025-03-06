Yardım Dağıtımında Kavga Çıktı

3.Sayfa

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yardım dağıtımı sırasında vatandaşlar tekme tokat birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Şahsuvaroğlu şirketi Uzundere ilçesinde gıda yardımı yaptığı sırada 2 vatandaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga daha sonra büyürken, bazı kadınlar kavgayı önlemeye çalıştı. Gelişigüzel dağıtılan yardımlardan almak isteyen vatandaşlar arasındaki tekme tokatlı kavga kameralara da yansıdı.

Bazı vatandaşlar aldıkları yardımları kamyonete yükleyip götürürken, herhangi bir kaydın olmadığı dağıtımın istenmeyen görüntülere neden olduğu belirtildi. - ERZURUM