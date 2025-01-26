Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı - Son Dakika
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Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı

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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerinin hakaret suçu kapsamında olduğuna hükmetti. Ancak sanığa, hakareti kendisine yönelik haksız fiile karşı söylediği gerekçesiyle ceza verilmedi.

26.01.2025 23:55
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.

Yargıtay 'arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözlerini hakaret saydı

"ARKADAŞIMIN YUVASINI YIKAN KADIN"

İzmir'de yaşayan bir kişi, simit almak için sırada bekleyen başka bir kişinin önüne geçti ve iterek sıra dışına çıkmasına sebep oldu. Sırasını kaybeden kişi tepki olarak, "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın." sözlerini kullandı.

"HAKARET" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Şikayet üzerine, "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın." sözlerini kullanan kişi hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi, kullanılan sözlerin hakaret kapsamında olduğunu ancak "hakaret eylemini kendisine karşı yapılan haksız fiil sonucu gerçekleştirdiğini" kabul ederek, sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

DOSYA TEMYİZE GİTTİ

Şikayetçi, sanık hakkındaki hükme itiraz ederek dosyayı temyiz etti.

Yargıtay 'arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözlerini hakaret saydı

KARAR ONANDI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi ve oy birliğiyle onadı. Yerel mahkemece, hakaretin yapılan haksız fiil sonucu gerçekleştirildiğinin kabul edildiği anımsatılan Yargıtay kararında, "Sanık savunması, katılan beyanı, tanık anlatımları ile tüm dosya kapsamına göre hakaretin haksız fiile tepki olarak işlendiğinin anlaşılması nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesine ilişkin mahkemenin delilleri takdir ve değerlendirmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Yargıtay 'arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözlerini hakaret saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Omer Omer:
    Sen şuna saraygutay de de tam olsun boş beleş Bi kurum içi bosaltilmis askerlikten farkı yok komutana itaat merkezi 4 0 Yanıtla
  • Fk:
    kadına kullandığı kelime terbiyesizce bir kelime bizler zaten bazi fiş kesilmiyen yerlede sıramızı bayanlara veriyoruz yani bir boş insan kalkıpta bayana arkadaşımın evini yıktın kelimesini kulanması namusuzluktur 0 3 Yanıtla
  • Kurtt:
    sokaklar yangın yeri adalet yerlerde suçlu ile suçsuz kavramı haklı ile haksız birbirine karışmışken hergün acaba hangimizin başına bişey gelicek diye güne başlarken yargıtayın uğraştığı işlere bak..... 2 1 Yanıtla
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