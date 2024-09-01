Yargıtay, çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yargıtay, çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu

Yargıtay, çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annesiyle soyadının farklı olmasından dolayı okulda problem yaşayan ve babasıyla görüşmeyen çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu.

01.09.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annesiyle soyadının farklı olmasından dolayı okulda problem yaşayan ve babasıyla görüşmeyen çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu.

Diyarbakır'da yerel mahkemede görülen boşanma davasında mahkeme, çocuğun anneye verilmesine hükmetti. Tarafların boşanmasının ardından annesiyle farklı soyadı taşıyan çocuğun okulda sorunlar yaşadığı ve bu durumu sorguladığı belirtildi. Çocuğunun soyadını kendi soyadıyla aynı yapmak isteyen anne ise soluğu mahkemede aldı.

İlk derece mahkemesinde görülen duruşmada anne, çocuğunun soyadının kendi soyadıyla aynı olmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, çocuğun ruhsal gelişimi yönünden soyadının, davacı annenin soyadı ile aynı olacak şekilde değiştirilmesinin çocuğun üstün yararına olabileceğini belirtti. Davayı kabul eden mahkeme çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olmasına hükmetti.

Ardından çocuğun babası ilk derece mahkemenin verdiği kararın bozulmasını talep ederek dosyayı bir üst mahkeme olan istinafa taşıdı. Dosyanın üst mahkemeye taşınmasının ardından annenin avukatı temyiz isteminde bulundu. Avukat, idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınmasının ve görüşlerine gereken önemin verilmesinin gerektiğini savundu. İstinaf mahkemesinde dinlenen çocuk, annesinin soyadını kullanmak istediğini, annesiyle birlikte yaşadığını ve okulda annesiyle soyadının farklı olmasından dolayı problem yaşadığını beyan etti. Çocuğun beyanlarını dikkate alan mahkeme annenin talebinin çocuğun talebiyle uyumlu olduğunu belirterek davayı kabul etti.

Beyanlara karşın çocuğun babasının avukatı da beyanlarının annenin yönlendirmesi sonucu olduğunu aktararak kararın bozulmasına karar verilmesini talep etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşınan dosyada kararını veren daire, babanın avukatının itirazlarını reddetti. Usul ve kanuna uygun olduğu belirtilen kararda daire, çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olacak şekilde değiştirilmesini hukuka uygun buldu.

Yaşanan olaya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aile Hukuku Uzmanı Azra Doğan, "Taraflar boşanırken çocukların bu somut durumdan etkilenmesi kaçınılmazdır. Boşanma sonrasında çocuğun psikolojik anlamda zarar görmesini engellenmesi ya da bu zararı minimum dereceye indirmek korunması gereken üstün bir amaç olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yargıtay kararıyla çocuğun sosyal yaşamda maruz kaldığı zorbalığın önüne geçilmiştir"

Yargıtay tarafından verilen karara ilişkin konuşan Uzman Doğan, "İlgili Yargıtay kararıyla çocuğun sosyal yaşamda maruz kaldığı zorbalığın bir anlamda önüne geçilmiştir. Çocuğun üstün yararı ilkesi kapsamında velayeti annede olan müşterek çocuğun soyadının, annenin soyadı ile değiştirilmesi konusunda idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gerekli önemin verilmesi çocuğun üstün yararı ilkesi kapsamında vurgulanmıştır" diye konuştu.

'Çocuğun Üstün Yararı İlkesi'nden bahseden Uzman Doğan şunları söyledi:

"Temelini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden alır. İlgili ilkeyi düzenleyen sözleşmenin 3. maddesine göre çocuğu ilgilendiren her durumda ve her kararda çocuk için mümkün olan en iyi çözüm tercih edilmelidir. Bir diğer anlamda çocuğun bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişiminin sağlanması için öncelikli olarak çocuğun haklarının ön plana alınması ve çocuğun menfaatinin diğer tüm menfaatlerden üstün tutulması gereklidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yargıtay, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yargıtay, çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay, çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement