Yargıtay Savcısına Yumruklu Saldırı: Saldırgan Gözaltına Alındı

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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında kornaya bastığı için uyardığı gerekçesiyle yumruklayarak darp eden saldırgan gözaltına alındı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi. Otopark çıkışına geldiğinde arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, aracın plaka bilgilerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Olay esnasında hakaret ettiği belirlenen ve yakalanan T.T.İ isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumruk attığı tespit edilen ve 7 suçtan kaydı olduğu öğrenilen E.G. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL