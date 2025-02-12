Yarı Çıplak Eylem: Belediye Önünde Kesici Aletle Protesto - Son Dakika
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Yarı Çıplak Eylem: Belediye Önünde Kesici Aletle Protesto

Bartın'da, CHP'li Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini iddia eden bir kişi, yarı çıplak halde elinde kesici aletle belediye binası önünde eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna ederek ambulansa götürdü.

12.02.2025 21:34  Güncelleme: 21:36
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Elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediyenin kapısına dayandı

BARTIN - CHP'li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini ileri süren S.B., ismindeki şahıs elinde kesici aletle yarı çıplak belediye binası önüne gelerek, tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre Bartın'da sabah saatlerinde elinde kesici aletle yarı çıplak halde belediye binası önüne gelen şahıs, bağırmaya başladı. Başkan Kandırıldığını söyleyerek Başkan Yalçınkaya'nın kendisine iş sözü verdiğini ileri süren S.B, Başkan Yalçınkaya'yı dışarı çağırdı. Olay yerine gönderilen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Soğuk havaya rağmen yarı çıplak halde eylem yapan şahağıd, birenpolis tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Şshıs olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi.

Şahsın önce tedbir amaçlı hastaneye ardından da, işlem ve ifadesi için polis merkesine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Rıza Yalçınkaya, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bartın, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yarı Çıplak Eylem: Belediye Önünde Kesici Aletle Protesto - Son Dakika

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