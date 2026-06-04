Yasa Dışı Avcılığa 981 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Yasa Dışı Avcılığa 981 Bin TL Ceza

Yasa Dışı Avcılığa 981 Bin TL Ceza
04.06.2026 09:31
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Mersin Silifke'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye toplam 981 bin 708 TL ceza kesildi.

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında yaban keçisi vuran 2 kişiye 981 bin 708 TL ceza kesilerek adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Silifke ilçe kırsalında yapılan çalışmasında yasa dışı avlanan 2 şahsın yaban keçisi vurduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslara 981 bin 708 TL para cezası kesildi.

DKMP'den yapılan açıklamada, "Mersin Silifke'de koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Vurdukları yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 981 bin 708 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, kullandıkları ekipmanlara da el konuldu. Yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere aktarmak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Silifke, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Avcılığa 981 Bin TL Ceza - Son Dakika

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