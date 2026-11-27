Yasa dışı bahis operasyonu 10 ilde düzenlendi, 37 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesapları ve kripto cüzdanları üzerinden 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlamak', 'para nakline aracılık etmek' suçlarından yürütülen tahkikat kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanırken, elde edilen gelirin 3 milyar TL'yi geçtiği öğrenildi.
Balıkesir polisinin yaptığı çalışmada şüpheli şahısların örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu, elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanlarına aktardığı ve toplam 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Balıkesir merkezli, Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu olmak üzere toplam 10 ili kapsayan operasyonda 37 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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