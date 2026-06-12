Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 44 Gözaltı

12.06.2026 09:42
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İstanbul'da 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 mal varlığına da tedbir uygulandı. 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilirken, şüphelilerin suçta kullandıkları hesaplarda yaklaşık 15 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda "yasa dışı bahis" suçu kapsamında faaliyet gösterdiği değerlendirilen Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu konumundaki toplam 44 şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında şüphelilerin suçta kullandıkları hesaplarda 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 15 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli olarak Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına da el konulurken, 42 şüpheliye ait 362 banka hesabı ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kalender Bacı Kalender Bacı:
    iyi haber. güzel operasyon. ama biliyo musun sitelerin yeni açılması 1 hafta alıyo. silindi mi yeni açılıyo. para takip etmesi güzel tabi. bi de operasyon dizaynı iyi olmuş. önceden haber almamışlar anlaşılan. sonuçlarını görelim yani 0 0 Yanıtla
  • Rezzan Özdemir Rezzan Özdemir:
    işte yine aynı şey başımıza geliyo mahalli halk olarak sürekli bu tür şeylerle uğraşıyoz artık ne yapıyo hukuk da belli değil 0 0 Yanıtla
  • Umut Sinan Denizler Umut Sinan Denizler:
    bu operasyonlarla ne kadar bahis sitesi kapatılacak ya da bu şüpheliler serbest kalırsa ne olacak belli değil 0 0 Yanıtla
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