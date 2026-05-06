Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 81 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 81 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 81 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
06.05.2026 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep merkezli 8 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 81 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheli, jandarmada tamamlanan yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcular üzerinden akladıkları tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Gaziantep merkezli 8 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

8 aylık teknik takibin ardından 92 adrese eş zamanlı operasyon

Yaklaşık 8 ay süren teknik takibin ardından Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde özel harekat destekli ekipler 92 ayrı adrese yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda dosyada adı geçen 97 şüpheliden 81'i yakalandı. 13 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ederken 3 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi.

Suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'da kuyumcular üzerinden aklamışlar

Yakalanan 81 şüphenin, yasadışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin ettiği, suçtan elde edilen tutarların transferine aracılık yaparak yasadışı bahis oynattığı, suçtan elde edilen paraları ise İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana illerinde kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden akladıkları tespit edildi.

50 milyar TL para hareketi olduğu tespit edildi, 30 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Yapılan eş zamanlı şafak operasyonları çerçevesindeki aramalarda 171 adet banka kartı, 92 adet cep telefonu, 87 adet SIM kart, 33 adet hard disk/bilgisayar, 23 adet USB bellek, 6 adet hafıza kartı, 4 adet tablet ele geçirildi. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 254 banka hesabı ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi olduğu tespit edildi. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama kapsamında yaklaşık değeri 30,5 milyon TL olan 1 adet otomobil, 130 adet banka hesabı ve 1 adet arsa için el koyma tedbiri uygulandı.

Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheli, jandarmada tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dosyada ismi geçen şüphelilerden 7'sinin daha önceden farklı suçlardan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 81 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:21:25. #7.12#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 81 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.