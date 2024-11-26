Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç\'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı

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Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında ev hapsi verilmişti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hakkındaki ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

24 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturma genişletirken Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.