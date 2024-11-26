Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı

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Yasa dışı bahis reklamlarını teşvik ettiği iddiasıyla soruşturma kapsamında ev hapsine alınan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ortaç hakkında 'Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ancak Ortaç'ın avukatının itirazı üzerine Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcının ev hapsini kaldırdı.

26.11.2024 20:07
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Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında ev hapsi verilmişti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hakkındaki ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

24 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturma genişletirken Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç\'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sadece Beşiktaş:
    MALUM CAMİA FORMASINDA TAŞIDI CEZA VEREMEDİLER HOCASI HAKEMİ TEHTİD ETTİ CEZA VEREMEDİLER OYUNCUSU KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM YAPAR CEZA YOK TÜRKİYEDE FUTBOL YOK ADALET YOK TİYATRO VAR. 22 7 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Biz Olsak Ömür Boyu Hapis Verirler 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Eeeee bunca masraf, emniyet,adliye çalışan vs. 6 0 Yanıtla
  • Kara Kanat:
    ayni olaylardan zerre günahım olmadığı halde 1 yıl ev hapsinde kaldım ben yazıklar olsun hakkımı gasp edenlere hakkımı helal etmiyorum 2 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    adalatsizlik ve kalkınmasızlık hükümeti.... 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Iper:
    Bencede ev hapsinin kaldırılması gerekiyor du. Böyle değerli insanların bir yere kaçacağı yok. 0 0 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Adam resmen getirden sebze meyve söyler gibi kendi adaletink sipariş vermiş a ve q 0 0 Yanıtla
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