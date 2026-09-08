Yasa dışı bahis soruşturmasında TRPOS'a operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye yönelik İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan dış denetim, MASAK ve bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu tespit edildi.

Savcılık açıklamasında, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunduğu belirlenen bazı üye iş yerlerinin hesaplarının, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fonların tahsil edilmesi ve bu fonların başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali bulguların bulunduğu kaydedildi.

24 şüpheli gözaltına alındı

Söz konusu ödeme altyapısının, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık edilmesinde ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırıldığı yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığının belirlendiği bildirildi. Elde edilen tespitler doğrultusunda şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

245 banka ve kripto hesabına bloke

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandığı bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konulduğu, el konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon TL olduğu değerlendirildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yönetimine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtildi.