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Yasa Dışı Bahiste Gözaltı

Yasa Dışı Bahiste Gözaltı

Samsun'da yasa dışı bahis nedeniyle bir genç gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.11.2024 23:48
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Yasa dışı bahiste banka hesabını kullandıran gence gözaltı

SAMSUN - Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda banka hesabını kullandıran genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu banka hesabını kullandıran Y.E.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Siber polisindeki işlemleri tamamlanan Y.E.Ü. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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