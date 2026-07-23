Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Geçit Yok - Son Dakika
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Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Geçit Yok

Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Geçit Yok
23.07.2026 19:28
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 Pomeranian yavru köpek ele geçirildi, sürücüye ceza verildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir aracın arka koltuğunun altına gizlenerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 5 Pomeranian cinsi yavru köpek ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak yürüttüğü denetimlerde, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş halde 5 Pomeranian cinsi yavru köpek bulundu. Kimlik, kayıt ve sağlık belgelerinin bulunmadığı belirlenen yavru köpekler koruma altına alınarak, hayvan bakımevine teslim edildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, kaçak hayvan girişine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Türkiye, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Hayvan Kaçakçılığına Geçit Yok - Son Dakika

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