Artvin\'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kişi yakalandı

3.Sayfa

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir kişi Artvin'de kulübede saklanırken kıskıvrak yakalandı.

Türkiye'nin en yoğun sınır kapıları arasında yer alan Sarp Kara Hudut Sınır Kapısını kullanarak sahte kimlikle Gürcistan'a kaçmaya çalışan G.G. isimli şahıs, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı. İlçeye bağlı Kaya köyü Papat mevkiinde bulunan bir kulübe içerisinde saklandığı tespit edilen G.G., İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen gece operasyonunda gözaltına alındı. G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

G.G.'nin 2018 yılında Mersin'in Mut ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ARTVİN