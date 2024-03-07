Yasadışı silah ticareti yapan çete çökertildi: 10 gözaltı - Son Dakika
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Yasadışı silah ticareti yapan çete çökertildi: 10 gözaltı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda birçok silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

07.03.2024 12:23
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Yasadışı silah ticareti yapan çete çökertildi: 10 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da önceki gün Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve il genelinde silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul genelinde silahlı suç örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Mart'ta geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Ataşehir ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; Ataşehir ilçesinde faaliyet yürüten silahlı suç örgütü mensubu 8 şüpheli ile Esenler ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs olmak üzere toplam 10 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise bir AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 23'ü kalaşnikof silaha ait toplam 275 mermi, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasadışı silah ticareti yapan çete çökertildi: 10 gözaltı - Son Dakika

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