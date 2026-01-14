Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş - Son Dakika
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
14.01.2026 21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın, "Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi." şeklindeki ifadesinin yankıları sürerken, söz konusu voleybolcunun geçmişteki bir röportajında, "Telefonunuzdaki en ünlü ismin numarası kim?" sorusuna, "Ekrem İmamoğlu" yanıtını verdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı.

"VOLEYBOLCU D.Ç., İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİYDİ"

Karaca'nın ifadesindeki Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Bir fotoğrafta yer alan D.Ç. isimli voleybolcunun Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu söyledi. Karaca, "Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi idi. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı." dedi.

"TELEFONUMDAKİ EN ÜNLÜ İSİM İMAMOĞLU"

Karaca'nın iddiasının yankıları sürerken, dikkat çeken bir video ortaya çıktı. Söz konusu voleybolcu D.Ç.'nin geçmişte verdiği bir röportajda, "Telefonunuzdaki en ünlü ismin numarası kim?" sorusuna, "Ekrem İmamoğlu" yanıtını verdiği görüldü.

Son Dakika 3-sayfa Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş - Son Dakika

    Yorumlar (25)

  • Ali Levent Ali Levent :
    İmamoğlu'na yapılanlar hala halkın vicdanında iz bırakmış ve inandırıcı bulunmamışken, kim olduğu meçhul bu kadının doğruluğu ispata muhtaç sözleri üzerinden yargılayıcı yorum yapanların vebali olabilir. Sadece uyarayım dedim. Dileyen dilediği gibi yorum yapsın! 93 256 Yanıtla
    Timur Yılmaz Timur Yılmaz:
    yav he he. hepsi yalan siz doğrusunuz. 194 38
    ömer özdaş ömer özdaş:
    vay arkadaş ya inanmanız icin daha ne olması lazım 102 16
    harun 8071 harun 8071:
    inanman icin bi tanıdığını mı düzmezi lazım dı? 80 8
    Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Bence siz gözünüzle görsenizde inanmayacak kadar şartlanmışsınız 46 6
    Szka788304 Szka788304:
    parise bir uçak dolusu insanla mekan tutup yediler içtiler geldiler belediye fatura etti lakoste papel İstanbul gerçekleşti senin neye inandığın değil dililer önemlidir 39 6
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Arkadaşlar bu tipleri inandıramazsınız bunların alayı dumanlanmış inanmamak üzerine proğramlanmış tipler 25 8
    VillaUmut VillaUmut:
    Timur Bey adınızdan utanın bari ya ne güzel isim koymuşlar size biraz asil olun :) 1 5
  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    bir yanında dilek bir yanında veleybolcu adamdaki lükse bak yaa. 152 46 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    şrfsiizz eko 125 43 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    yatlar, jetler, metresler... İBB Denizmiş, taşı toprağı altınmış 114 21 Yanıtla
  • Kendir Hasan Kendir Hasan:
    eko sarışın severmiş demek ki ???????? 98 25 Yanıtla
