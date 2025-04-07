'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı

\'Yasak ilişki\' iddiasıyla kurşun yağdırdı

İstanbul Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığı ve yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayın yasak ilişki iddiası üzerine gerçekleştiği ve saldırıyı kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

07.04.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi.

Yasak ilişki iddiası

İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berkay Y.'nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Vatikan’da halkı selamladı Papa, Vatikan'da halkı selamladı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Son anketten Mahmut Tanal sürprizi İlk kez listeye girdi Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi
Beşiktaş, TFF’ye savaş açtı Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı
Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış
Bluesky’a akın var Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı
Galatasaray, Fenerbahçe’ye verilen cezalardan dolayı TFF’ye itiraz etti Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
07:48 İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
15:18 Galatasaray, Fenerbahçe’ye verilen cezalardan dolayı TFF’ye itiraz etti Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti
15:06 Bluesky’a akın var Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı
15:03 Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış
14:43 Beşiktaş, TFF’ye savaş açtı Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı
14:40 Son anketten Mahmut Tanal sürprizi İlk kez listeye girdi Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
14:31 Papa, Vatikan’da halkı selamladı Papa, Vatikan'da halkı selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 10:08:44. #7.13#
SON DAKİKA: 'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement