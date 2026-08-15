Ordu’da yasağa rağmen denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, valilik tarafından olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle ilan edilen denize girme yasağına rağmen suya giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşler, cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Erzurum'dan Ordu'ya tatil amacıyla geldikleri öğrenilen Mustafa Ateş ve Yılmaz Ateş, Ordu Valiliği'nin tehlikeli rip akıntıları sebebiyle aldığı yasak kararına rağmen Keş Mahallesi sahilinde serinlemek istedi. Kısa süre sonra şiddetli akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başlayan kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri, cankurtaranlar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale sonucu denizden çıkarılan Mustafa ve Yılmaz Ateş kardeşler, kıyıya alındı. Bilinçlerinin açık olduğu belirtilen kardeşlere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulanslarla Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerine sevk edilen iki kardeş, burada tedavi altına alındı. Her iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.