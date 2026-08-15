Ordu’da yasağa rağmen denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu’da yasağa rağmen denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’da yasağa rağmen denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde valilik tarafından rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklanan sahilde suya giren iki kardeş akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kardeşler hastanede tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, valilik tarafından olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle ilan edilen denize girme yasağına rağmen suya giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşler, cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Erzurum'dan Ordu'ya tatil amacıyla geldikleri öğrenilen Mustafa Ateş ve Yılmaz Ateş, Ordu Valiliği'nin tehlikeli rip akıntıları sebebiyle aldığı yasak kararına rağmen Keş Mahallesi sahilinde serinlemek istedi. Kısa süre sonra şiddetli akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başlayan kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri, cankurtaranlar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale sonucu denizden çıkarılan Mustafa ve Yılmaz Ateş kardeşler, kıyıya alındı. Bilinçlerinin açık olduğu belirtilen kardeşlere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulanslarla Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerine sevk edilen iki kardeş, burada tedavi altına alındı. Her iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu’da yasağa rağmen denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Bangladeş’te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı

16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 20:02:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu’da yasağa rağmen denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.