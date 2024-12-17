Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu

Geniş Video İzle

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yayınladığı 'smoothie' tarifiyle gündem oldu. Özilhan'ın tarifi bitirdikten sonra tatmasıyla verdiği tepki, dikkatlerden kaçmadı.

17.12.2024 22:32  Güncelleme: 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların fenomen dizisi "Doktorlar"da hayat verdiği "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yayınladığı 'smoothie' tarifiyle gündem oldu.

Yasemin Özilhan'ın Smoothie Tarifi Sosyal Medyada Gündem Oldu

VERDİĞİ TEPKİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü oyuncunun kabak ve karnabahar ile hazırladığı 'smoothie' oldukça konuşuldu. Özilhan'ın, tarifi bitirdikten sonra içeceği tatmasıyla verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

Yasemin Özilhan'ın Smoothie Tarifi Sosyal Medyada Gündem Oldu

"KESİN KUSACAK"

İçeceği tattıktan sonra eliyle ağzını kapatan Özilhan'a, "Kesin kusacak", "Beğenmediği o kadar belli ki", "Eminim çok lezzetlidir, aynen" şeklinde yorumlar geldi.

Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu

Yasemin Özilhan, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Gündem, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • agrasif laz:
    EL YİKAMAYİ BİLMEZLER MİLLETE TARİF VERİLER OLDURECEKLER MİLLETİ 30 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eskilerin Fıstıkları şimdi ise kokoş 16 9 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    güzel kadın 16 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:59:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.