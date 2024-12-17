Ekranların fenomen dizisi "Doktorlar"da hayat verdiği "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yayınladığı 'smoothie' tarifiyle gündem oldu.
Ünlü oyuncunun kabak ve karnabahar ile hazırladığı 'smoothie' oldukça konuşuldu. Özilhan'ın, tarifi bitirdikten sonra içeceği tatmasıyla verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.
İçeceği tattıktan sonra eliyle ağzını kapatan Özilhan'a, "Kesin kusacak", "Beğenmediği o kadar belli ki", "Eminim çok lezzetlidir, aynen" şeklinde yorumlar geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu - Son Dakika
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