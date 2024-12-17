Yasemin Özilhan öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu

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Ekranların fenomen dizisi "Doktorlar"da hayat verdiği "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yayınladığı 'smoothie' tarifiyle gündem oldu.

VERDİĞİ TEPKİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü oyuncunun kabak ve karnabahar ile hazırladığı 'smoothie' oldukça konuşuldu. Özilhan'ın, tarifi bitirdikten sonra içeceği tatmasıyla verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

"KESİN KUSACAK"

İçeceği tattıktan sonra eliyle ağzını kapatan Özilhan'a, "Kesin kusacak", "Beğenmediği o kadar belli ki", "Eminim çok lezzetlidir, aynen" şeklinde yorumlar geldi.