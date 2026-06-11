Yaşlı Adam Dolandırılmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşlı Adam Dolandırılmaktan Kurtarıldı

Yaşlı Adam Dolandırılmaktan Kurtarıldı
11.06.2026 13:17
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Avanos'ta kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 960 bin lira yatırmaya çalışan yaşlı adam, gerçek polisler sayesinde kurtuldu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 960 bin lirasını verilen banka hesabına yatırmak üzereyken gerçek polis ekiplerinin müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yaşayan Nuri Çekinir'i (70) telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, Çekinir'e kimlik bilgilerinin kullanılarak sahte işlemler yapıldığını ve adına şirket kurulduğunu söyledi. Telefonda gönderilen sahte belge ve bilgilerle ikna edilen yaşlı adam, dolandırıcıların verdiği talimatları yerine getirerek, evinde biriktirdiği 960 bin lirayı alıp kent merkezine geldi. Bir banka şubesine giderek parayı verilen hesaba yatırmak isteyen Çekinir'in davranışlarından şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yaşlı adamı ikna ederek, parayı dolandırıcılara göndermesini engelledi.

Yaşadıklarını anlatan Nuri Çekinir, sabah saatlerinde gelen telefonla dolandırıcıların ağına düştüğünü söyledi. Çekinir, "Bana sabahleyin bir telefon geldi. Kimliklerimin sahte olarak kullanıldığını söylediler. Kimlik fotokopilerimi ve bazı evrakları gönderdiler. Adıma sahte şirket kurulduğunu ve çeşitli telefon hatları çıkarıldığını söylediler. Verilen numaraların bana ait olmadığını söyledim. Bana polisle iş birliği yaptığımı söyledikleri için bu durumu herkesten gizledim. Banka görevlisi de bana sürekli baskı altında olup olmadığımı sordu. Ancak ben işin içinde devlet ve polis olduğunu düşündüğüm için kimseye bir şey söylemedim. Son anda gerçek polisler gelince dolandırıldığımı anladım ve kurtuldum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı Adam Dolandırılmaktan Kurtarıldı - Son Dakika

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