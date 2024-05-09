Yaşlı adamın emekli maaşını 'tantanacılık' yöntemiyle böyle çaldılar - Son Dakika
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Yaşlı adamın emekli maaşını 'tantanacılık' yöntemiyle böyle çaldılar

Bursa'da yaşlı bir adamın emekli maaşını çalmak isteyen şüpheliler, 'tantanacılık' adı verilen yöntemi kullanarak yakalandı. Polis, şüphelileri parkta otururken kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler tutuklandı.

09.05.2024 19:12
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Yaşlı adamın emekli maaşını "tantanacılık" yöntemiyle böyle çaldılar

Yaşlı adamın emekli maaşına göz dikdiler, polisten kaçamadılar

Parkta otururken yakalandılar

BURSA - Bursa'da "tantanacılık" adı verilen yöntemle gözüne kestirdiği kurbanların para ve cep telefonu, para ve cep telefonu çalan şüpheliler polisten kaçamadı. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelileri parkta otururken kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "tantanacılar" çetesi kurban olarak bankadan emekli maaşını çeken 66 yaşındaki İ.K.'yi gözüne kestirdi. Bir süre takip eden çete üyeleri daha sonra insanların bulunmadığı noktada "tantanacılık" adı verilen kavga edermiş gibi yaparak yaşlı adamın cebinden 10 bin TL'yi aldı.

Eve gittiğinde emekli maaşını cebinde bulamayan yaşlı adam yıkıldı

65 yaşındaki İ.K. eve gittiğinde emekli maaşını cebinde bulamayınca yıkıldı. İ.K.'nin durumu polise bildirmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği "tantanacıları" yakalamak için düğmeye bastı.

Özel ekip kuran polis, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini kolayca tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için düğmeye basan ekipler, şüpheliler cezaevinden yeni çıkan 37 suç kaydı bulunan C.A. (51), 10 adet suç kaydı bulunan O.G. ve 7 adet suç kaydı bulunan C.G. (25), merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde parkta otururken yakalandılar.

3'üde tutuklanarak cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin aralarına yaşlı adamı alarak kavga ediyormuş gibi yaparak emekli maaşını çaldıktan sonra kayıplara karıştığı görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı adamın emekli maaşını 'tantanacılık' yöntemiyle böyle çaldılar - Son Dakika

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