Yaşlı adamın parmağına sıkışan yüzük Batman\'da doktor gözetiminde çıkarıldı

Yaşlı adamın parmağına sıkışan yüzük Batman'da doktor gözetiminde çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da yaşlı bir adam, parmağına sıkışan yüzük nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yüzük, doktor gözetiminde yapılan kontrollü müdahaleyle çıkarıldı; vatandaş hastane personeline teşekkür etti.
Batman'da yaşlı bir adamın parmağına sıkışan yüzük, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor gözetiminde çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, parmağındaki yüzüğün sıkışması üzerine yaşlı adam, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle yüzük, doktor gözetiminde kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Vatandaş, hastane personeline teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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