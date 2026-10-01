Yaşlı adamın parmağına sıkışan yüzük Batman\'da doktor gözetiminde çıkarıldı

Batman'da yaşlı bir adamın parmağına sıkışan yüzük, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor gözetiminde çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, parmağındaki yüzüğün sıkışması üzerine yaşlı adam, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle yüzük, doktor gözetiminde kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Vatandaş, hastane personeline teşekkür etti.