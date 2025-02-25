Yaşlı Adamın Sağlık Durumu Ciddi

3.Sayfa

Motosikletin çarptığı yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

ANKARA - Ankara'da motosiklet çarpması sonucu beyin kanaması geçiren ve kafatasında kırıklar oluşan yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken, motosiklet sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olay, 22 Şubat'ta Yenimahalle'de yer alan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, 62 yaşındaki Aydemir Kengil'e, araç girişinin yasak olduğu yürüyüş yolu bölgesinde motosiklet çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve kafatası ile vücudunun farklı yerlerinde kırıklar bulunan Kengil, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Üç gündür uyutulan Kengil'in hayati tehlikesinin bulunurken, henüz kimliği belirlenemeyen ve olayın ardından parktan ayrılan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

"Sürücü trafiğe kapalı bir yerde araç kullandı ve kaçtı"

Olayla ilgili konuşan Aydemir Kengil'in oğlu Aykut Kengil, babasının hayatından endişe duyduğunu belirterek, "Babam parkta görev yapıyordu. Mesai saati dışındayken parkın yürüyüş yolunda motosikletli bir kişi babama çarpıp kaçmış. Plakasını da kapatmış. Babam hastanede tedavi görüyor ve hayati tehlikesi devam ediyor. Başında 6 kırık ve çatlaklar var. Kürek kemiğinde de kırık var. Üç gündür uyutuluyor. Durumu ağır. Sürücü trafiğe kapalı bir yerde araç kullandı ve kaçtı. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorlar her türlü duruma hazır olmamızı söyledi. Babam beyin kanaması geçirdi. Ameliyat oldu. Milletimizden babam için dua istiyorum. 3 gündür uyuyamıyorum. Psikolojim altüst oldu. Dokunsalar ağlayacak durumdayım. Yaşadıklarımı anlatacak halde değilim. Babamın gözünü açmasını bekliyorum" dedi.