Yaşlı Kadın Dolandırıcılıktan Yakalandı - Son Dakika
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Yaşlı Kadın Dolandırıcılıktan Yakalandı

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22 dolandırıcılık suçundan aranan 40 yıllık hapis cezası olan yaşlı kadın İstanbul'da yakalandı.

19.12.2024 22:39
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22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan yaşlı kadın yakayı ele verdi

KOCAELİ - Kocaeli ve Sakarya'da 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı kadın İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca 20, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince 2 adet olmak üzere toplam 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.T. isimli kadına operasyon düzenlendi. 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 726 bin 100 TL para cezası olan A.T., polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı. İşlemleri sonrasında mahkemeye çıkarılan yaşlı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı Kadın Dolandırıcılıktan Yakalandı
Kaynak: İHA

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