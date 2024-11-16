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Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

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Alaşehir'de 77 yaşındaki Sabiha Ayhan, evinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.11.2024 12:49
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Sabiha Ayhan'dan habar alamayan oğlu eve gelerek annesini kontrol etmek istedi. Eve giren Ayhan'ın oğlu annesini hareketsiz yatar halde bulmasıyla durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sabiha Ayhan'ın öldüğü belirlendi.

Yaklaşık 15 gün önce Alaşehir Devlet Hastanesinde rahatsızlıklarından dolayı yatarak tedavi gördüğü öğrenilen Ayhan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inclemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

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