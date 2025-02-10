Yaşlı kadına hastanede eziyet davası - Son Dakika
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Yaşlı kadına hastanede eziyet davası

Ataşehir'de yaşlı kadına yoğun bakımda para atarak eziyet eden sanıklar, hakim karşısına çıktı.

10.02.2025 14:01
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2022 yılında, Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak işkence ve alay eden sanıklar hakim karşısına çıktı.

Ataşehir'de faaliyet gösteren özel bir hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde sağlık çalışanları, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para atarak alay etmişler, bu anları ise kayıt altına almışlardı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki toplamış ve eziyet gören Nermin Zeren 26 Ağustos 2022 tarihinde vefat etmişti. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıkların yargılanmalarına başlandı.

Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımında yatan Nermin Zeren isimli yaşlı kadının yüzüne para atıp eziyet ettikleri gerekçesiyle haklarında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet" suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istenen Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol ile "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım'ın yargılanmalarına başlandı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk celse görülen duruşmaya, sanıklar Ali Erata, Nuriye Koç, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve Mert Can Saylar ve taraf avukatları katıldı.

"Hastaneyle anlaşma gereğince hastanenin yoğun bakımında kalmaktaydı"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Erata, "Kayıttaki belirtilen sözler bana aittir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Hasta 2 yıl söz konusu yoğun bakımda yattı. Alzheimer hastasıydı ve eve çıkabilecek durumdaydı. Ancak İş Bankası'nın eski çalışanı olduğu için hastaneyle anlaşma gereğince hastanenin yoğun bakımında kalmaktaydı. Beraatimi talep ederim. Mağdur Alzheimer hastası olduğu için ve daha önce bankada çalıştığından dolayı 'kasadan paralarımı verin' demekteydi. Biz de bu nedenle fotokopi olarak paraları ona vermekteydik. Yataktan kalkmaması için böyle yapmaktaydık. Sonrasında spontane olarak olay gelişti. Hasta ameliyat olmaktan korkuyordu. Sondasının çıkarılıp takılmaması için kendisine zarar vermemesi amacıyla yataktan kalkmamasını sağlamak amacıyla böbrek muhabbeti oldu" şeklinde konuştu.

"Görüntülerdeki kişi ben değilim"

Sanık İlknur Kaya ise, "Görüntülerdeki kişi ben değilim. Görüntülerde benim sesim de mevcut değildir. Görüntüleri kimin çektiğini ve kimin paylaştığını bilmiyorum. Olaydan haberim yoktu. Bu görüntüler bana gönderilmedi. Görüntüleri dava sürecinde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Orada yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. Çalıştığım dönemde hiçbir zaman eziyet veya kötü muamele yapıldığını görmedim. Bu insanların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu insanlar üzerinde emeğimiz olmaktadır. Hastane de denetimlerini yapmaktadır. Bu nedenle kötü muamele söz konusu değildir. Beraatimi talep ederim" dedi.

"Doğum günlerinde hastayı kafeteryaya indirerek kutlama yapmaktaydık"

Sanık Emrah Örgün, "Videonun sonunda görüntüye giren kişi benim. Yoğun bakımda birden fazla hasta kalmaktaydı. Kendi hastamdan ayrıldıktan sonra yanlarından geçerken kaydın sonunda görüntüye dahil oldum. Orada şakalaştıklarını düşündüğüm için 'ver kurtul' şeklinde bir söz söyledim. Daha sonra Ali Erata'yla konuştuğumda, aralarındaki samimiyet sebebi ile bu şekilde video çektiklerini sebepleriyle birlikte anlattı. Orada hastalara eziyet, kötü muamele gibi durumlara şahit olmadım. Zaten bu hasta senelerdir oradaydı. Hastaya yakın ilgi gösterilmekteydi. Doğum günlerinde hastayı kafeteryaya indirerek kutlama yapmaktaydık. Hastanın kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamaktaydık. Hastaya gösterdiğimiz ilgi sebebi ile yönetim katından da bize teşekkür gelmişti. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Murat Yıldırım'ın duruşmaya zorla getirilmesine, sanıkların teşhise elverişli ses ve görüntü kayıtlarının temin edilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadına hastanede eziyet davası - Son Dakika

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