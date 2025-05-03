Yaşlı Kadından Çocuklara Tepki

Avcılar'da futbol oynayan çocukların topu bir yaşlı kadının bahçesine kaçtı. Yaşlı kadın çocuklara küfür ederek, çapayla topu patlattı. Toplarını isteyen çocuklara taş da atan kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi Malkoç Sokak'ta bulunan Deliorman Parkı'nda dün akşam saatlerinde futbol oynayan çocukların topu yakında bulunan bir yaşlı çiftin bahçesine kaçtı. Elinde çapa bulunan kadın, çocukların ısrarına aldırmadan toplarını patlattı. Defalarca kez topa çapayla vuran kadına sinirlenen çocuklardan biri "Topa bir şey olursa evini yıkarız" dedi. Çocuğun sözüne sinirlenen kadın küfürler yağdırırken, taş da attı. O esnada yaşlı kadının eşi olaya müdahale ederek çocuklara toplarını geri verdi. Yaşlı kadının o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının çocukların topunu çapayla patlattığı ve küfür ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL