Yaşlı kadının kolonya hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Yaşlı kadının kolonya hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta yaşlı bir kadının kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaşlı kadın, aktardan alışveriş yaparken kolonyayı çantasına attıktan sonra reyon görevlileri dışarı çıktı. Dükkan sahibi, eksilen kolonyaları fark ederek güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde yaşlı kadının kolonyayı ücret ödemeden aldığını gördü. Olayın ardından dükkan sahibi, yaşlı kadının ihtiyacı olabileceğini düşünerek şikayetçi olmayacaklarını belirtti.

17.06.2024 14:46
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Yaşlı kadının kolonya hırsızlığı güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşlı kadının kolonya çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Toptancılar sokağında meydana geldi. İddiaya göre yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için aktara geldi. Ardından yaşlı kadın hiç bir ücret ödemeden kolonyayı çantasına attı. Yaşlı kadın şekeri de almaya çalıştığı sırada reyon görevlileri dışarı geldi. Fiyatları öğrenen yaşlı kadın hiç kimseye aldırış etmeden bir süre sonra aktardan ayrıldı.

Olayın ardından reyonda kolonyaların eksildiğini fark eden dükkan sahibi güvenlik kameralarını kontrol etti. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yaşlı kadının kolonyaya ücret ödemeden aldığı ortaya çıktı. Dükkan sahibi Gökhan Çören, "Dışarı çıkardığımız kolonyalar sayılı olduğu için adetli olduğu için belli. Belli bir süre sonra kolonyaların bir tanesinin eksildiğini hissettik. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman yaşlı eli değnekli bir teyzemizin kolonyayı aldığını görüyoruz. Aynı zamanda kolonyayı aldıktan sonra şekeri almayı da niyetleniyor. Onu da arkadaş buyurun hoş geldiniz deyince şekeri bırakıp normal hayatına devam ediyor. Şok olduk. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. İhtiyacına uygun bir şey olsa neyse. Belki de ihtiyacı kolonya vardı kolonya aldı. Şikayetçi olmayacağız yine de yazık. Yine de yazık yaşlı başlı teyzemiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadının kolonya hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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