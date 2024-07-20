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Yaşlı kadının ölü bulunmasında cinayet şüphesi

Ölü bulunan yaşlı kadının vücudunda darp izleri ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan Fatma Metin evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği şüphesiyle jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olay ilçeye bağlı Bostancı Köyü'nde meydana geldi. Fatma Metin isimli kadın oğlu tarafından evinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evin içerisinde kan izlerine ve kadının vücudunda da darp izlerine rastlayan jandarma ekipleri cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili yaşlı kadının üvey oğlu E.M. ve akrabası Y.A. gözaltına alındı.

Talihsiz kadının cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Metin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Öte yandan en son dün öğle saatlerinde manavdan alışveriş yaparken görülen yaşlı kadının kocasının da 7 yıl önce intihar ederek hayatını kaybettiği öğrenildi.