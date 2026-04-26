Yatağan\'da bisiklet tamirhanesinde yangın

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, Ünal Toksöz Caddesi üzerinde bulunan bir bisiklet tamirhanesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.'ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA