Yatağan'da Hafriyat Yüklü Kamyon Yandı - Son Dakika
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Yatağan'da Hafriyat Yüklü Kamyon Yandı

Yatağan\'da Hafriyat Yüklü Kamyon Yandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeki hafriyat yüklü bir kamyon yangın nedeniyle tamamen yandı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

28.09.2024 01:37  Güncelleme: 01:39
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Yatağan'da hafriyat yüklü kamyon alevlere teslim oldu

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde hafriyat yüklü bir kamyon, seyir halindeyken çıkan yangın sonucunda küle döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangına hızlı bir şekilde müdahale edilmesine rağmen, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat yüklü kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının hızla büyümesi, kamyonun kısa sürede alevler içinde kalmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, kamyonu söndürmeyi başardı ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yatağan'da Hafriyat Yüklü Kamyon Yandı - Son Dakika

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